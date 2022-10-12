Video Yaşam Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video
Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video

Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video

12.10.2022 | 20:27

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OTOMATİK OYNAT

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Arnavutköy’de kaza yapan ve ardından savrulan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 2 kişi adeta ölümle burun buruna geldi. Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye bağlanan başka bir araç kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerinde yürüyen 2 kişinin üzerine doğru hızla savruldu. 2 kişi savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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