Kazada yaralanan ailenin son ferdi de vefat etti | Video

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İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralanmıştı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Emre Söylemez tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Dün gece gece Gönen'e getirilen cenazesi bugün öğle namazını müteakip Esentepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen şehir mezarlığında toprağa verildi.
İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralanmıştı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Emre Söylemez tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Dün gece gece Gönen'e getirilen cenazesi bugün öğle namazını müteakip Esentepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen şehir mezarlığında toprağa verildi.