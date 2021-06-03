Video Yaşam Kazada yaralanan küçük kızdan ambulansa binmek için ilginç şart: "Ön koltuğa binerim"

Kazada yaralanan küçük kızdan ambulansa binmek için ilginç şart: "Ön koltuğa binerim"

Kazada yaralanan küçük kızdan ambulansa binmek için ilginç şart:
03.06.2021 | 09:26

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve ambulansa binmek istemeyen 8 yaşındaki kız çocuğu, trafik polisinin ikna etmesi sonucu ön tarafa oturma şartıyla ambulansa binmeyi kabul etti.

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Kaza, 15.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana karayolu üzeri Pankobirlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer N. idaresindeki 44 FU 339 plakalı otomobil, 8 yaşındaki T.D. isimli kız çocuğunun kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten yola savrulan kız çocuğu aracın camına çarptıktan sonra yola düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaldırımda bir süre oturan yaralı kız çocuğu sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa bindirilmek istendi. Ancak ambulansa binmek isteyen küçük kız çocuğunu polis ikna etmek için bir süre uğraştı. Polisin çabaları karşısında ön tarafa oturma şartıyla ambulansa bineceğini söyleyen kız çocuğunun bu teklifi sağlık görevlileri tarafından kabul edildi. Ambulansın ön koltuğuna oturtulan küçük kız çoğunun yanına kazayı duyan annesi geldi. Annesinin bir anda bayılıp yere düşmesi üzerine çığlık atan küçük kız çocuğu, ambulansın sedyesine alınan annesinin yanına geçmek zorunda kaldı. Anne ve kızı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcular bir süre panik yaşadı.

Otomobil sürücüsü Ömer N., bisikletli sız çocuğunun levhaların arkasından birden önüne çıktığını ve çarptığını söyledi. Çarpmayla birlikte kız çocuğunun cama çarptıktan sonra yola düştüğünü anlatan sürücü, kız çocuğunun iç kanama riskiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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