Kazada yaralanan sürücü telefonla babasını arayıp ağlayarak özür diledi | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü minibüse arkadan çarptı. Yaralı halde babasını telefonla arayan sürücü defalarca özür diledi.
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