Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı | Video

Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı. Sağlık çalışanı Emre Duman, “Hem vicdani olarak durmam gerektiğini düşündüm, hem de sağlık görevlisi olarak bunu yapmam gerekiyordu” dedi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında merkez Meram ilçesi, Konevi Mahallesi, Feritpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren garı istikametine seyir halinde olan Murat Ü. idaresindeki 42 FKJ 36 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı fark eden bölgede devriye gezen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçerken kazayı fark edip duran sağlık çalışanı yaptı. Araçta içki kutusu olduğu görülen, alkollü olduğu belirlenen sürücü Murat Ü., kaza yerinden "Lavaboya gideceğim" diyerek ayrılmak istedi ancak sağlık çalışanı Murat Duman buna izin vermedi. Alkollü ve yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SAĞLIK GÖREVLİSİ OLARAK BUNU YAPMAM GEREKİYORDU"

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yapan özel klinikte hemşire olarak çalıştığını belirten Murat Duman, "Hem vicdani olarak durmam gerektiğini düşündüm, hem de sağlık görevlisi olarak bunu yapmam gerekiyordu, bu benim vazifemdi. Binlerce insana yaptığım gibi şimdi de yapmam gerektiğini düşündüm. Ben ilk başta yaralı olduğunu fark etmedim, polisler olunca, 112 götürmüştür, diye düşündüm. Ama henüz 112'nin gelmediğini ve yaralı olduğunu fark edince yaralıya müdahale etmek istedim. Aracımda bulunan boyunluğu alarak yaralıya taktım. En azından bir faydam olmuş oldu. Burada sürücü büyük ihtimalle alkollü olduğu için stabilizasyonu sağlanmamıştı, hareketliliğe başlamıştı, ben en azından boyun sabitliğini sağlayıp solunum merkezini etkilemesin diye direkt boyunluğu taktım. Daha sonra araçtan alarak yere yatırdım, 112 ekipleri geldi ve ambulansa aldık. Meslek aşkı, severek yapıyorum işimi. Yine bir ihtiyacı olan vardır diye durdum" dedi.