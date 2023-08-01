Kazada yaralandı, sağlıkçılara ‘Ben öldüm mü’ diye sordu | Video
Sakarya’nın D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kadının, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” dediği ve sağlık ekiplerinin ise ‘hayır ölmedin’ diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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