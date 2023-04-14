Video Yaşam Kazada yola savrulan Mehmet, hayatını kaybetti | Video
Kazada yola savrulan Mehmet, hayatını kaybetti | Video

Kazada yola savrulan Mehmet, hayatını kaybetti | Video

14.04.2023 | 13:43

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. M.F.A.'nın (18) kullandığı otomobil, Yeşilırmak Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, tramvay yolundaki direk gerdirme teline çarparak takla attı. Otomobilin sol arka koltuğunda oturan Mehmet Karaymirza, açık camdan yola savruldu. Otomobilde bulunan sürücü M.F.A. ile F.G. (20), A.A. (19) ve Ü.T. (19) kazayı hafif yaralı atlattı.

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MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Mehmet Karaymirza, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karaymirza'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde morgda yapılan otopsinin ardından Karaymirza'nın cenazesi, babası Mustafa Karaymirza ve yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta zoluk çeken Mustafa Karaymirza, oğlunun cenazesi alınacağı esnada dizlerinin üzerine çömelip, gözyaşı döktü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırımı aştıktan sonra tramvay direk gerdirme teline çarpması ve otomobildekilerin açılan kapıdan düşmesi görülüyor.

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