Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
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