Kazada yola savrulan motosikletteki 2 kişi, otomobilin altında kaldı | Video 21.11.2024 | 12:50 Adana'da motosiklete çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücü Halil S. (23) ile arkadaşı Fırat T. (20), karşı yönden gelen otomobilin altında kalıp, yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 18 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Halil S. yönetimindeki motosiklet, aniden şerit değiştiren Murat Y.'nin (48) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Halil S. ile arkasında yolculuk yapan arkadaşı Fırat T., yolda sürüklendi. Bu sırada Talip G.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün fren yapmasına rağmen sürüklenen 2 kişiye çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Halil S., Fırat T. ve Murat Y., hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, 19 Kasım'da taburcu edildi. Polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Talip G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.