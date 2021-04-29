Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir anda kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve ardından dijital yön tabelası direğine çarpıp ters dönerek sürüklenmesi yer alıyor.