Kazaya davetiye çıkararak yük taşıyan sürücüye ceza yağdı | Video
Hatay’da düzensiz şekilde yük taşıyan tır sürücüsüne 49 bin 195 TL cezai işlem uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
01:56
Arnavutköy'de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video 23.05.2025 | 10:41
00:54
Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama | Video 23.05.2025 | 10:21
03:19
00:33
Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada | Video 23.05.2025 | 09:44
00:16
Kazaya davetiye çıkararak yük taşıyan sürücüye ceza yağdı | Video 23.05.2025 | 09:35
02:16
Ormanda define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! | Video 23.05.2025 | 09:30
01:05
İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 56 gözaltı | Video 23.05.2025 | 08:56
01:13
Tuzla'da öğrenci yurdunda korkutan yangın | Video 23.05.2025 | 08:34
00:18
İnan Kıraç Zeytinburnu’nda kaçırıldı: Polis her yerde onu arıyor 22.05.2025 | 22:54
00:15
SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni raydan çıktı | Video 22.05.2025 | 15:11
00:37
Motosiklet, ambulansa yol vermek isteyen otomobile çarptı | Video 22.05.2025 | 14:53
01:53
Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 22.05.2025 | 14:37
02:51
Bartın'da bungalov tesiste çıkan yangın söndürüldü | Video 22.05.2025 | 14:20
00:26
Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi | Video 22.05.2025 | 14:12
01:58
00:30
Şanlıurfa'da 19 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 22.05.2025 | 13:42
00:28
Esenyurt’ta çocuklar seyir halindeki arabanın içine torpil attı | Video 22.05.2025 | 12:18
01:07
Gezi yolunda facia: 27 yaşındaki genç hurdaya dönen araçta öldü | Video 22.05.2025 | 12:18