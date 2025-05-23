Video Yaşam Kazaya davetiye çıkararak yük taşıyan sürücüye ceza yağdı | Video
Kazaya davetiye çıkararak yük taşıyan sürücüye ceza yağdı | Video

Kazaya davetiye çıkararak yük taşıyan sürücüye ceza yağdı | Video

23.05.2025 | 09:35

Hatay’da düzensiz şekilde yük taşıyan tır sürücüsüne 49 bin 195 TL cezai işlem uygulandı.

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Payas-Dörtyol istikameti Öğmeiş mevkiinde kazaya davetiye çıkaracak şekilde yük taşıyan tır vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, tırı ve sürücüsü T.T. isimli şahsı tespit etti. Gabari dışı yük yükleme yaptığı tespit edilen araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 49 bin 195 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan araca uygunsuz şekilde yüklenen yük boşaltıldı.
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