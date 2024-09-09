Video Yaşam Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video

Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video

09.09.2024 | 12:32

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya gelen ambulans da maddi hasarlı kaza yapınca, ambulanstaki sağlık görevlileri olay yerine yaya olarak gelip yaralıya müdahalede bulundu.

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Kaza, dün Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan Eroğlan'ın kullandığı motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı için gelen ambulansın olay yerinin yakınında Hastane Caddesinde kaza yapması üzerine ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendiği görüldü.

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