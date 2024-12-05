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Kazaya karışan sürücü, aracı ile yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı | Video

Kazaya karışan sürücü, aracı ile yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı | Video

05.12.2024 | 08:37

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazaya karışan sürücü, otomobili ile aracında bulunan yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.

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Kaza, akşam saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.K. isimli kadın kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar ise, "Biz otomobildeki yaralı kadına yardım ettiğimiz sırada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmış" dediler.

Kazaya karışan araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

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