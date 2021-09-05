Kazaya sinirlenen motokurye önce İETT otobüsünü tekmeledi, sonra şoföre saldırdı | Video

Esenyurt’ta seyir halinde ilerleyen bir motokurye, İETT otobüsünün çarpması sonucu deliye döndü. Arkadaşını da çağıran motokurye önce otobüsü tekmeledi daha sonra ise şoföre küfür etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yemek servisi yapan bir motokurye seyir halinde ilerlerken, İETT otobüsünün çarpması sonucu yere düştü. Bu duruma sinirlenen motokurye arkadaşını da çağırarak dehşet saçtı. İçinde yolcularında bulunduğu otobüsü tekmeleyen motokuryeler, o anlarda hem vatandaşlara hem de otobüs sürücüsüne zor anlar yaşattı. Camları tekmeleyip şoföre küfürler eden saldırganları vatandaşlarda sakinleştiremedi. İETT sürücüsünün polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.