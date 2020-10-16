Kazayı izlerlerken kaza yaptılar | Video

Denizli’de alt geçitte iki aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Karşı şeritten ilerleyen ve 3 aracın karıştığı kazayı izlemek isteyen dikkatsiz sürücüler sebebiyle 7 araçlı bir başka zincirleme kaza meydana geldi. Alt geçitte toplam 11 araç kazaya karışırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi YSE alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.B. idaresindeki 20 ZU 175 plakalı otomobil, seyir halinde iken Ş.Z. yönetimindeki 20 RF 570 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası takip mesafesini koruyamayan bir araç daha kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada karşı şeritten ilerleyen ve kazayı izlemek için dikkatsiz davranan sürücüler sebebiyle 7 aracın karıştığı bir başka kaza meydana geldi. Alt geçitte trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Toplamda kazaya karışan 11 aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.