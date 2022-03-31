Kazayı merak edip duran motosiklet sürücüsüne 5 Bin 600 TL para cezası şoku! | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı merak ederek duran plakasız motosikleti sorgulayan trafik ekipleri, hurdaya ayrıldığı belirlenen motosikleti bağlarken, ehliyeti olmayan sürücüye de 5 bin 600 TL para cezası uyguladı. Motosikletinin park halinde olduğunu, benzini olmadığı için iterek geldiğini ve ceza yazılamayacağını söyleyen motosiklet sürücüsü, " Bu defa görmezden gelin deyip" dil dökmesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Rüştü K., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"KAZAYI MERAK ETTİ MOTOSİKLETİNDEN OLDU"
Kazanın ardından motosikletiyle olay yerine gelen ve kaza sonrası yaşananları takip eden bir vatandaş, bu merakının bedelini ağır ödedi. Trafik ekipleri plakası olmayan motosikleti sorguladığında motosikletin hurdaya ayrılmış olduğunu, trafikten çekildiğini belirledi. Trafik ekipleri motosikleti bağlayarak yediemin otoparkına çekerken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K.'da sürücü belgesi olmaması, kask takmaması ve hurda araçla trafiğe çıkması nedeniyle 5 bin 600 TL para cezası uygulandı.Önce motosikletinin park halinde olduğunu, uygulamada yakalanmadığı için ceza yazılamayacağını, sonra motosikletine binerek değil, iterek geldiğini iddia eden Mehmet Ali K., trafik ekiplerinin kararlılığı karşısında ceza yazmamaları için dil dökmeye başladı. Polise "Bu defa görmezden gelin" dilen motosiklet sürücüsü, ceza yemekten kurtulamadı.
"KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA"
Kaza anı ve trafikten men edilen motosikletin olay yerine gelme anları yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.