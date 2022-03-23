Kazazede kuş, itfaiyenin maskotu oldu | Video

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hafta sonu Bolu Dağı tünelinde 18 aracın karıştığı kazada etkin bir şekilde görev alırken, ekiplerin merhameti ise bir kez daha ön plana çıktı. Kaza kırım ekibi savaş alanına dönen olay yerinde bir kazazedeye ait olan muhabbet kuşunu araçların arasından kurtararak İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. İtfiaye’de sahibini bekleyen muhabbet kuşu, kısa sürede Düzce itfaiyesinin maskotu haline geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor; kaza, doğal afet, insan ve hayvan kurtarma operasyonlarındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. İtfaiye ekipleri, ayrım gözetmeksizin önce can güvenliğinin sağlanması noktasında gösterdiği duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.Geçtiğimiz hafta sonu Bolu Dağı tünelinde meydana gelen ve 18 aracın karıştığı zincirleme kazaya müdahale için harekete geçen ekipler, bir taraftan çevre güvenliğini alırken, diğer taraftan da can güvenliğini sağlamak için canla başla mücadele etti.

KAFES İÇİNDE MUHABBET KUŞUNU FARKETTİLER

Kazanın tam ortasında bulunan bir aracı kontrol eden ekipler, koltuk arasına devrilmiş haldeki kuş kafesini fark ederek kontrol etti. İlk kontroller sonucu kafes içinde muhabbet kuşu olduğunu gören ekipler,kuşu hemen güvenli bölgeye aldı.Kaza sonrası yardım çalışmalarını sürdüren ekipler daha sonra muhabbet kuşuna da alarak İtfaiye Merkez binasına getirdi. Yapılan araştırma sonucu kazada yaralanan ve Bolu'da bir hastane de tedavi gördüğü öğrenilen sahibi ile irtibat sağlayan itfaiye personeli, kazazedeye kuşlarının güvende olduğunu, tedavisinin tamamlanmasının ardından kuşukendilerine teslim edeceklerini bildirdi.

"BÖYLE BÜYÜK BİR KAZADAN KURTULMASI MUCİZEDİR"

Muhabbet kuşun kurtarılma anlarına tanıklık eden Düzce Belediyesi itfaiye eri Ömer Faruk Özcan, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kaza yerinde yakıt sızıntısından dolayı bir yangın çıkmaması için gerekli kontrolleri yapıyorduk. Muhabbet kuşunu bulduğumuz araç kazanın tam ortasında kalmıştı. . Bu kuşun böyle büyük bir kaza da koltukların arasına devrilmiş olması ve bir şey olmaması mucizedir. Havada soğuktu. Sahibine ulaşmak istedik ancak yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını öğrenince aldık ve müdürlüğümüze getirdik. Sahibi hastaneden taburcu olduktan sonra kuşu teslim edeceğiz."

"BU BİZİM İNSANLIK GÖREVİMİZ"

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, kaza ihbarıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak takviyede bulunmak adına hızlı şekilde olay yerine intikal edildiğini belirterek; "Biz gerek duyulduğu her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz sadece yangın yahut birinin malını kurtarmak değil. Aynı zamanda bir kedi yavrusu da olsa öyle bir ortamın içinden o canlıyı çıkartıp hayatta tutabilmek" şeklindekonuştu.

TUNCER; "BÖLGENİN EN GÜÇLÜ İTFAİYE VE İTFAİYE EKİPMANINA SAHİBİZ"

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer ise itfaiyenin birincil önceliğinin canlıların hayatını kurtarmak olduğunu dile getirerek, "Ekiplerimiz dakikaların değil saniyelerin ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Biz bölgenin en güçlü itfaiyesi ve itfaiye ekipmanına sahibiz. Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü'nün çok ciddi yatırımları oldu. Gerek yeni araç filolarımız, gerek kurtarma ekipmanlarımız gerekse yeni itfaiye binamız zaten bunun bir numaralı kanıtı. Bunlar her türlü cana değer verildiğini ortaya koyan belediye anlayışının bir göstergesidir. Bu kaza keşke hiç olmasaydı. Arkadaşlarımızın olay yerine gittikten sonra 'mühim olan maddi hasarlı kısma müdahale etmek' diye düşünmeyip, buldukları kuşu güven altına alıp ardından olaylara müdahale etmeleri ne kadar merhametli olduklarının da bir göstergesi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.