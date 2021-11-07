Video Yaşam Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video

Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video

07.11.2021 | 13:07

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen traktör kazasından yaralı taşıyan ambulansla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Ambulans içerisinde bulunan yaralı traktör sürücüsü Mustafa Özdamar, geçirdiği ikinci kazada hayatını kaybetti. Kaza üstüne kaza geçiren Özdamar'ın traktör sürücüsünün kaza yapmadan önce traktörüyle yolda zikzak çizerek seyrettiği ve elinde alkol şişesi bulunduğu, görüntülere yansırken, ölen traktör sürücüsünün 2 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde saat 21.40 sıralarında meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücü Mustafa Özdamar'ı taşıyan Can Eren Dikilitaş idaresindeki ambulans ile İlayda Göktaş otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan, yaralı traktör sürücüsü Mustafa Özdamar, sağlık personeli Can Eren Dikilitaş, Elif Kayman, Büşra Atıcı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZA YAPMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kızının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen İlayda Göktaş'ın annesi gözyaşı dökerken, traktör kazasında ağır yaralanan ambulanstaki traktör sürücüsü Mustafa Özdamar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün kaza yapmadan önce traktörüyle yolda zikzak çizerek seyrettiği ve elinde alkol şişesi bulunduğu, görüntülere yansırken, ölen traktör sürücüsünün 2 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi.

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