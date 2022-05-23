Kazdağları’nda adeta polen fırtınası yaşandı | Video

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Kazdağları’nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte meşe ormanları ve zeytinlik alanlardaki ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan poyraz rüzgarı ile geniş alanlara taşınıyor. Kazdağları’nda 64 kilometreye varan rüzgarın etkisiyle meydana gelen adeta polen fırtınası drone kamerası ile görüntülendi.