Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi | Video

Çanakkale’ni Ayvacık İlçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağlarındaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi.

Kazdağları'ndan geçen ve karayolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Marmara ile Kuzey Ege'yi Kazdağları'nın altında birberine bağlayan tünel giriş ve çıkışları havadan görüntülendi.