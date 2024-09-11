Kazmaya devam etti, jandarmayı görünce dondu kaldı | Video 11.09.2024 | 15:02 Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, jandarmayı fark etmeyen tarihi eser avcısı kazıya devam etti. Jandarmanın uyarısıyla duran ve bir anda karşısında ekipleri gören şüphelinin şaşkınlığı kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkiinde meydana geldi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştiren Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığı tespit edilen G.S., Ö.K. ve B.D. isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden biri, jandarma ekiplerinin baskınına rağmen kazmaya devam etti. Durumu fark etmeyen şüpheli, jandarmanın uyarısıyla kazmayı bırakırken, bir anda karşısında ekipleri görünce adeta donup kaldı. O anlar ise operasyonu gerçekleştiren ekiplerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ayrıca şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.