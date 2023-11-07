Video Yaşam Kebapçıda ziyafet çektiler, hesabı ödemeden böyle kaçtılar | Video
Kebapçıda ziyafet çektiler, hesabı ödemeden böyle kaçtılar | Video

Kebapçıda ziyafet çektiler, hesabı ödemeden böyle kaçtılar | Video

07.11.2023 | 10:22

Esenyurt’ta kebapçıda ziyafet çeken iki kişi 900 TL tutan hesabı ödemeden kaçtı. Konu ile ilgili işyeri sahibi, “Kanat, dürüm, tatlı, çorba, ne varsa yediler. Bize ‘Karnımız aç, yemek yemek istiyoruz.’ deseler sıkıntı yoktu” diye konuşurken gençlerin kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen 20'li yaşlarda iki kişi masaya oturarak yemek siparişi verdi. Çorba, karışık kebap, dürüm ve tatlı yiyen şahıslar, çay içmek üzere restoranın bahçe kısmına geçti. Bir süre sonra gençlerden biri masadan kalkıp yürüyerek uzaklaşırken diğeri ise içeri gelerek tuvalete gitti. Birkaç saniye sonra tuvaletten çıkan şahıs, tekrar dışarı giderken kimsenin bakmadığından emin olduktan sonra bahçeden atlayıp koşarak kaçtı. Bir süre sonra gençlerin yerinde olmadığını gören işyeri sahibi, olayı güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek anladı. İşyeri sahibi Yazar Dere, yaklaşık 900 TL tutan hesabı ödemeden kaçan gençlerden şikayetçi olmadı. Yaşanan o anlar ise restoranın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"BİZE 'KARNIMIZ AÇ, YEMEK YEMEK İSTİYORUZ' DESELER SIKINTI YOK"
Konu ile ilgili konuşan işyeri sahibi Yazar Dere, "İki genç yemek yemeğe geldi. Dürümler, tatlılar istediler. Yediler, içtiler. Sonra çay içmeye dışarı çıktılar. Tabi ben dışarı çıkıp bakmadım çünkü hiç böyle bir olay başımıza gelmedi. Yarım saat sonra baktım ve arkadaşlar yerlerinde değil. Güvenlik kamerasına baktım. Biri arkadaşına 'Hesabı ödemeye geliyorum' diyip caddenin karşısına giderek kaçmış. Diğeri de içeri gelip tuvalete girermiş gibi yapıp girmedi. Dışarıda oturur gibi yaptı ve atlayıp kaçtı. 2 porsiyon kanat, 2 dürüm, tatlı, çorba, ne varsa yediler. Hesap yaklaşık 900 TL tuttu. Bize 'Karnımız aç, yemek yemek istiyoruz.' deseler sıkıntı yok. Biz zaten ekonomik bir şey veririz ama gelip karışık, kanatlar, tatlılar yiyip kaçmaları hoş değil. Bir yemek için şikayetçi olmadım ama en azından haberi görüp utanmalarını istiyorum" dedi.

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