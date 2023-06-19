Video Yaşam Kedi ve köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi | Video
Kedi ve köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi | Video

Kedi ve köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi | Video

19.06.2023 | 10:50

İzmir'de ev, depo, iş yeri ve havalimanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, ham maddesi kedi köpek maması ambalajında Çin'den getirilen ve satışa sunulmaya hazırlanan 197 bin sahte vücut geliştirme hapı ile çeşitli ilaçlar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünleri birçok ilde vücut geliştirme sporcularının sipariş verdiği öğrenildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.İ. ve A.T. adlı şüphelilerin, ham maddesi kedi ve köpek maması ambalajında Çin'den getirilen, merdiven altı tabir edilen yerlerde sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde üretilen ve dünyaca bilinen markaların ambalajında satışa sunulmaya hazırlanan, sahte vücut geliştirme ilaçları ve çeşitli kilo aldırıcı ve kilo verdirici maddelerin ticaretini yaptığını tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan İzmir polisi, Konak, Bornova, Kemalpaşa, Gaziemir ve Selçuk ilçelerinde bulunan 4 ev, 2 depo 2 araç 2 iş yeri ve havalimanında çeşitli noktalara operasyon düzenledi.

BİNLERCESİ ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 197 bin sahte vücut geliştirme hapı, 7 kilo 438 gram toz steroid, 8 bin 815 adet paketleme malzemesi, bin 814 adet şişeli ilaç, 25 elektronik emtia ürünü, 24,5 litre sıvı hammadde, 6 imalat malzemesi, 1 su altı drone ve 1 adet kolon ve kiriş direnci ölçüm cihazı ele geçirildi.

SPOR SALONLARINA GÖNDERİLİYORDU
Öte yandan yapılan çalışmalarda ele geçirilen sahte ilaçların ve ham maddelerin, İzmir ve il dışındaki çeşitli spor salonlarında satışa sunulduğu burada müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına sipariş verildiği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan G.İ. ve A.T. adlı iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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