Kedi ve köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi | Video
İzmir'de ev, depo, iş yeri ve havalimanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, ham maddesi kedi köpek maması ambalajında Çin'den getirilen ve satışa sunulmaya hazırlanan 197 bin sahte vücut geliştirme hapı ile çeşitli ilaçlar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünleri birçok ilde vücut geliştirme sporcularının sipariş verdiği öğrenildi.
BİNLERCESİ ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 197 bin sahte vücut geliştirme hapı, 7 kilo 438 gram toz steroid, 8 bin 815 adet paketleme malzemesi, bin 814 adet şişeli ilaç, 25 elektronik emtia ürünü, 24,5 litre sıvı hammadde, 6 imalat malzemesi, 1 su altı drone ve 1 adet kolon ve kiriş direnci ölçüm cihazı ele geçirildi.
SPOR SALONLARINA GÖNDERİLİYORDU
Öte yandan yapılan çalışmalarda ele geçirilen sahte ilaçların ve ham maddelerin, İzmir ve il dışındaki çeşitli spor salonlarında satışa sunulduğu burada müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına sipariş verildiği öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan G.İ. ve A.T. adlı iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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