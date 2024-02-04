Kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıtan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı | Video 04.02.2024 | 12:47 Eskişehir'de önüne gelen kedi yuvasını tekmeleyerek dağıtan kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, vatandaşlar tarafından hayvanların soğuk havalarda üşümemesi amacıyla hazırlanarak sokağa konulan kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıttı. Şahsın yuvaları tekmelediği anlar, bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahallede büyük tepki toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, aynı şahsın sokakta tehditler savurarak dolaştığını da belirtti.