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Kedileri öldürdüğü iddia edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi | Video

Kedileri öldürdüğü iddia edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi | Video

23.11.2023 | 12:27

Fatih'te yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyada yayılan ve oğlunun, işyerinin üst katında 9 ölü kedi bulduğu iddiasıyla tutuklanan Fatih Mehmet Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Kendisine komplo kurulduğunu belirten Fatih Mehmet Ö., Hayvan sever bir insanım. Bana komplo kuruldu. Oğlumla aramızda husumet vardır. İş yerimde ölmüş hayvanların olduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Mahkeme, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün akıl sağlığına ilişkin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor alınmasını istedi.

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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Mehmet Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmasında Fatih Mehmet Ö., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 8 aydır ofisimde kalıyorum. Hayvan sever bir insanım. Bana komplo kuruldu. Oğlumla aramızda husumet vardır. İş yerim de ölmüş hayvanların olduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım. 9 kediyi torbaya koyduğum yalandır. Ben sadece bir tane yavru kediyi kedi kafesli çantaya koydum. Suç işlemedim. Müştekilerden sadece iki kişi haricinde diğerlerinden kedi almadım. Bendeki kediyi Hakan'a teslim etmek üzere telefonda görüştük kendisiyle. Bana komplo kuruldu dedi.

BENDEN DE KEDİ İSTEDİ AMA BEN VERMEDİM
Şikayetçi Şule Gül, Fatih Camii çevresinde sokak kedilerini beslerim. Sanıkta 8-9 ay önce camii çevresinde kedilere mama bırakmaya başlayınca orada tanıştık. Kedilere rastgele mama bırakırdı, gözüne kestirdiği kedileri çiftliğine almak istediğini söylerdi ben besleme alanından hayvan almanın suç olduğunu söyledim. Gündüz vakti kedi almadı ama gece kedileri aldığını düşünüyorum. 2-3 ay içinde 30-40 kedi kayboldu. Sanığa ben kedileri beslemesini istemediğimi ve o geldikten sonra kedilerin eksildiğini söyledim. Benden de kedi istedi ama ben vermedim. Sanıktan şikayetçiyim diye konuştu.

MAHKEME AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR İSTEDİ
Mahkeme, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Fatih Mehmet Ö.'nün akıl sağlığına ilişkin rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine hükmetti. Eksikliklerin giderilmesi ve tanık dinlenmesi için mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi. Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede, ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın oğlu Mehmet Ö.'nün ifadesine yer verilerek, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu aktaran Mehmet Ö.'nün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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