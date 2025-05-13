Video Yaşam Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video
Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video

Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video

13.05.2025 | 09:44

Eskişehir'de mesanesinden kan gelen kedisini acil bir şekilde veteriner kliniğine yetiştirmeye çalıştığı sırada aracını kavşağa park etmesi nedeniyle ztrafik cezası yazılan Oktay Uysalan mahkemeye itiraz etti. Uysalan'ın cezası, mahkeme kararıyla iptal edildi.

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Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan emekli emniyet amiri Oktay Uysalan, evinde 4 kediye bakıyor. Evcil hayvanları hastalandığı zaman onları veterinere götürmeyi ihmal etmeyen Uysalan, geçtiğimiz aylarda bir kedisinin mesanesinden kan gelmesi üzerine onu otomobiliyle hızlıca kliniğe yetiştirdi. Uysalan'ın kedisi veteriner kliniğinden ameliyata alınırken, Tunalı Mahallesi'nde bulunan Sıhhiye Kavşağı'na park ettiği araca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ceza yazıldı. Emekli emniyet amiri, devletin vekalet bedeli ödememesi amacıyla avukat tutmadan 'Hayvanları Koruma Kanu'nu gerekçe göstererek cezaya itirazda bulundu. Aynı yerde 5 defa benzer durumu yaşadığını belirten Oktay Uysalan'ın son cezası itirazı üzerine mahkeme tarafından iptal edildi. Uysalan'ın acil bir şekilde veterinere yetiştirdiği sevimli kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİM, ADALET YERİNİ BULDU VE CEZA İPTAL EDİLDİ"
Başından geçen olayı anlatan emekli emniyet amiri Oktay Uysalan, "Evde baktığım 4 tane kedim var. Sarı, iri bir kedim bulunuyor. Yaklaşık 2 ay kadar önce evde mesanesinden kan geldi. Arabamla kediyi veterinere götürdüm. Kavşağa arabamı park ettim, içeri girdim ve kedim burada operasyon geçirdi. Yaklaşık 2-3 gün muayene altında kaldı, mesanesi yıkandı ve tedavi gördü. Bu arada benim aracıma buradaki KGYS'den ceza kesilmişti. Tabii o KGYS başındaki görevli benim kedi getirdiğimi bilemez. Eğer arkadaşlar benim kedi getirdiğimi görselerdi muhakkak ceza kesmezlerdi. Mahkemeye itiraz ettim, adalet yerini buldu ve ceza iptal edildi" dedi.

"DEVLET, HAYVANLARI KORUMAKLA İLGİLİ TEDBİRLERİ ALMAKLA MÜKELLEF"
'Hayvanları Koruma Kanu'nu diye bir kanun olduğuna dikkat çeken Uysalan, "Devlet, hayvanları korumakla ilgili tedbirleri almakla mükellef. Avukat tutmadım. Avukat tutsam devlet vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak. Devlete de yazık yani. 30-40 bin lira devletin kesesinden çıksın istemedim. Ben emniyet personeliyim, tabii ki teşkilatımı düşüneceğim" şeklinde konuştu.

"ANNENİZ RAHATSIZLANSA VE ACİLE GÖTÜRSENİZ, PARK YERİNİ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?"
Kendisine 993 lira ceza kesildiğinden bahseden Uysalan, sözlerine şöyle devam etti:
"Geçen sene de kedimi buraya getirmiştim. Burada toplam 5 defa ceza yedim, 2'sine itiraz ettim. Geçen sene 690 liraydı, 2 sefer ödedim. Kedim şu anda iyi. Anneniz rahatsızlansa ve acile götürseniz, aracınızı park edeceğiniz yeri düşünür müsünüz? Bırakırsınız, hastanızla ilgilenirsiniz. Yani o da bir candı, o canlıyı da buraya yetiştirmek zorundaydım. Getirdim, arabamı da park ettim ve onu düşünmedim."

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