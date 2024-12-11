Video Yaşam Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı | Video
Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı | Video

Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı | Video

11.12.2024 | 12:17

İstanbul Bakırköy’de veteriner kliniğine kedisini taraş ettiren kadınla işlemi beğenmeyince ortalığı birbirine kattı. Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y.’ye hakaret edip tokatladı. Bir süre sonra kocasının da dahil olduğu saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Bakırköy Yeşilköy'de bulunan veteriner kliniğinde yaşandı. İddialara göre, kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü., sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y.'ye eşiyle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Saliha Gamze Y., Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y., "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz dedi. Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilim ile görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü'den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Serkan Onur Ü ise ifadesinde, "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y.'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık. Araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim" kendini savundu.

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