Kediyi öldüren caniyi 72 kameradan buldular! Öldürmek için kedi aramışlar | Video

İstanbul Üsküdar’da bir sokak kedisini yerden yere vurarak öldüren ve 72 farklı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan Cihan G. (23) isimli cani tutuklandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Caninin olaydan sonra bir başka arkadaşıyla birlikte araçla dolaştıkları ve öldürmek için başka sokak kedilerini de aradıkları iddia edildi.