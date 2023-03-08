Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor

Son 2 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü sanatçı Nükhet Duru ile kampanyalar gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu yıl ise deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş kız öğrencilerin eğitimlerine destek olabilmek için “Kızlarımıza Kelebek Bursu” projesini başlatıyor.