Video Yaşam Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor
Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor

Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor

08.03.2023 | 10:29

Son 2 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü sanatçı Nükhet Duru ile kampanyalar gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu yıl ise deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş kız öğrencilerin eğitimlerine destek olabilmek için “Kızlarımıza Kelebek Bursu” projesini başlatıyor.

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