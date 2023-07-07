Kemah kırsalında terör operasyonu | Video
Erzincan Valisi Mehmet Makas, terör örgütü PKK'ya yönelik Kemah ilçesi kırsalında 2 bin 800 rakımda yürütülen operasyonları yerinde takip etti.
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da katıldığı operasyonda Erzurum, Erzincan ve Tunceli ilinden gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra Erzincan özel harekat polisleri de görev alıyor.
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