Video Yaşam Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video

Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video

26.07.2023 | 08:29

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını, 35’inci saatinde de devam ediyor. Dün gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin çalıştığı bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte ara veren diğer helikopter ve uçaklar da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08'de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

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