Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını, 35’inci saatinde de devam ediyor. Dün gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin çalıştığı bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte ara veren diğer helikopter ve uçaklar da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.