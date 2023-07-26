Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video
Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını, 35’inci saatinde de devam ediyor. Dün gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin çalıştığı bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte ara veren diğer helikopter ve uçaklar da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.
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