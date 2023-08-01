Video Yaşam Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video

Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video

01.08.2023 | 11:20

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ve 28 Temmuz tarihinde 90 saat sonra söndürüldü. Bölgedeki turizm çalışanlarını bir araya gelip çektiği kırmızı beyaz giysiler içindeki ‘Teşekkür gösterisi’ ve orman sevgisi herkesi duygulandırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

5 gün süren yangınında turizmin kabinde pilotların ve ekiplerin olağan üstü çalışması sonucunda yangın yerleşim merkezine ve turistlik otellere yayılması önlendi. Türk pilotların sarp kayalıklar, derin vadiler arasında ateşe su sıkması tüm dünyanın dikkatini çekti. Çin'den ABD'ye kadar yazılı ve sözlü basın kuruluşlarında haber oldu. Kara ekiplerini insan üstü çabası ise takdirle karşılandı. Bir tek kişinin burnu bile kanamdan yangın söndürüldü. Turizmin kalbindeki yangında işletmelerin zarar görmesi, turistlerin etkilenmesinin önüne geçildi.

SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ

Beş gün süren mücadelenin ardından yangın söndürüldü. Başta bölgedeki turistlik oteller olmak üzere bütün Türkiye derin bir nefes aldı. Yaşananların ardından bölgedeki otellerin çalışanları bir klip çekerek Orman Genel Müdürlüğü'ne hediye etti. Klipte kırmızı – beyaz giysiler ile turizm sektörü çalışanlarının çektiği görüntüde kırmızı renkteki kalp ve çalışanların oluşturduğu "Sizleri seviyoruz" görüntüsü tüm orman teşkilatı çalışanlarını duygulandırdı. Turizm sektörü çalışanları tarafından teşekkür etmek ve orman sevgisini ifade etmeye yönelik gösterisini izleyen Tarım ve Orman Bakanı olmak üzere tüm orman teşkilatının gözlerini yaşattı. Alevlerin söndürülmesinde görev alan tüm pilotlar ise ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaştıklarını belirterek, "Görüntüleri izleyince bütün yorgunluğumuz gitti. Çok anlamlı iyi düşünülmüş" diyerek turizm çalışanlarına teşekkür etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 01:22
Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 01.08.2023 | 12:02
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video 00:11
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video 01.08.2023 | 11:20
Şanlıurfa’da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video 01:13
Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video 01.08.2023 | 11:19
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 06:37
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 01.08.2023 | 11:08
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 00:44
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 01.08.2023 | 11:02
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 00:33
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 01.08.2023 | 11:02
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01:59
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01.08.2023 | 11:02
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:53
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01.08.2023 | 10:36
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01:25
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01.08.2023 | 10:03
Avukatlar Esenyurt’taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi | Video 06:35
Avukatlar Esenyurt'taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi | Video 01.08.2023 | 10:30
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video 01:53
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video 01.08.2023 | 10:03
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01:25
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01.08.2023 | 10:15
Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video 02:51
Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video 01.08.2023 | 10:15
İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 00:55
İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 01.08.2023 | 09:10
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01:00
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.08.2023 | 09:05
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01:26
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01.08.2023 | 08:52
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 00:48
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 01.08.2023 | 08:45
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 02:08
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 01.08.2023 | 08:45
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 01.08.2023 | 08:45
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 31.07.2023 | 22:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA