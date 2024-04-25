Kemik parçaları Korhan Berzeg'e mi ait? DNA örneği nasıl alınacak? Uzman isim açıkladı | Video

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl haziran ayında kaybolan ve bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyaların olduğu bölgede başlayan arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler dere yatağı da dahil olmak üzere inceleme yaparken, kemik parçalarına yapılan DNA eşleşmesinin sonuçları bekleniyor. Peki kemik parçasından DNA örneği nasıl alınıyor? Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, A Haber'de konunun detaylarını anlattı.