Kendi kazalarını böyle kaydettiler! 2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında | Video 24.02.2024 | 08:54 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı motosikletin üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Ömer Faruk K.(27) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan sürücü Abdulhamit F.(30) Yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki otomobile çarpıp durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mahsun İ.(27) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletini arkadaşına sürmesi için veren Mahsun İ.(27), kazanın ardından aksiyon kameraya "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Mahsun İ., kaza anını sosyal medya hesabında paylaştı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.