Kendi kazalarını böyle kaydettiler! 2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı motosikletin üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletini arkadaşına sürmesi için veren Mahsun İ.(27), kazanın ardından aksiyon kameraya "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Mahsun İ., kaza anını sosyal medya hesabında paylaştı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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