Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesiyle milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi | Video 05.05.2023 | 09:23 Kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce vatandaşı milyonlarca TL dolandıran 17 kişilik çete, Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu çökertildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce kişiyi milyonlarca dolandıran çetenin izini takip eden ekipler, Denizli merkezli Manisa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürüle şüpheliler, buradaki ifadelerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.