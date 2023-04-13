Kendilerini istihbarat görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılara 5 ilde operasyon: 11 gözaltı | Video 13.04.2023 | 09:46 Kendilerini istihbarat görevlisi gibi tanıtıp yüksek kar vaadiyle para kazandıracaklarını iddia eden bir grup dolandırıcılık şebekesi, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Yakalanan 11 kişi emniyete götürülürken 5 firari şüpheli aranıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT görevlisi gibi tanıtarak vatandaşlara yüksek kar payı vaat eden ve bu yöntemle dolandırıcılık yapan bir suç şebekesini tespit etti.Uçuk kar vaadiyle şahıslara para kazandıracaklarını iddia eden 16 kişilik şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlatan polis, dün İstanbul merkezli Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 11 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ikametlerinde titiz araştırma yapan emniyet ekipleri, yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 bitcoin minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 9 milimetre çapında 140 mermi, 10 tane 7.65 milimetre çapında fişek ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Dolandırıcılık suçu işleyen şebekenin ne kadar vurgun yaptığı henüz netlik kazanmazken, yakalanan 11 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Firari durumda olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.