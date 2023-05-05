Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar | Video 05.05.2023 | 10:37 İzmir’in Torbalı ilçesinde, kendilerini jandarma istihbarat görevlileri olarak tanıtarak bir vatandaşın evinde bulunan 150 bin TL’lik ziynet eşyaları alıp kaçan 4 kişi, jandarma tarafından kimlikleri tespit edilerek yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. C.A. isimli şahsın evine gelen 4 kişi, kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıttı. 4 kişi, evde bulunan toplamda 150 bin TL'lik ziynet eşyaları koruma altına alacaklarını söyledi ve daha sonrada ziynet eşyaları alıp kaçtı. Dolandırıldığını anlayan C.A. isimli vatandaş hemen yardım istedi. Bunun üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), çevrede bulunan kameraları didik didik etti. Tanık ifadelerinden de yararlanan jandarma, 4 kişinin kimliğini tespit ederek adreslerine operasyon yaptı. M.C.A., S.Y., M.T.E. ve N.D. isimli şüpheliler baskınlarda gözaltına alınırken, çaldıkları ziynetler, 1 adet şarjörlü av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabancada ele geçirildi. 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, C.A. isimli vatandaşa teslim edildi.