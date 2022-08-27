Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! Kırık tampon suçluları ele verdi | Video

Denizli’de yaşlı adamın 80 bin TL değerindeki altınlarını kendilerini jandarma olarak tanıtıp çalan 2 dolandırıcının tezgahı, akıllara durgunluk verdi. JASAT’ın 186 farklı kamera incelemesi sonrası kırık tampon detayı ile bulunan dolandırıcılardan, taksicinin müşteri olarak gösterdiği suç ortağını aynı taksiyle 5 dakika içinde farklı sokakta ikinci kez yakalanmamak için aldığı ortaya çıktı.

Tavas ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Mehmet E.D. (36) ve taksici Ahmet Ü. (28), ilçede bulunan Orhan G.'yi (83) dolandırmak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kent merkezinde ki otogarda buluşan ikiliden Mehmet E., suç ortağının kullandığı taksiden Pamukkale ilçesinde bulunan incilipınar parkında indi. Yakalanmamak için 5 dakikada farklı bir sokağa giden Mehmet E., tekrar aynı taksiye binerek Ahmet Ü. ile beraber Tavas ilçesine gitti. Burada kendilerini jandarma olarak tanıtan ikili, Orhan G.'nin 80 bin TL değerindeki altınlarını alarak kayıplara karıştı.Olayın ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, alana bir taksinin geldiğini ve tamponunda kırık olduğunu fark ederek Denizli'de ki taksileri teker teker inceleyip çalışmalarını genişletti. Ulaştıklarını taksici Ahmet Ü.'nün kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine kent merkezinde 186 kamera kaydını izleyen JASAT, 48 saat sonra gerçeği ortaya çıkardı. Taksicinin alınan altınları bozdurduğunu ve suç ortağıyla farklı noktalarda müşteri ayağı yaparak aracına aldığını belirleyen JASAT, dolandırıcıları saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.İşlemleri için karakola götürülen Ahmet Ü.'nün 11 adet suç kaydı olduğu, Mehmet E.D.'nin de 16 suç kaydı ve daha önceden başka ilde aynı yöntemlerle 800 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İfadeleri ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet E.D. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, taksici ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taksicinin altınları bozdurması ve kırık tamponlu taksinin yolda gitmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.Akıl almaz yöntemle dolandırılan yaşlı adam, 48 saat içinde JASAT'ın bulduğu ziynet eşyalarına kavuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, ekiplere teşekkür ederek hızlı çalışmalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Kentte suçlulara geçit vermeyen JASAT, böylelikle bir faili meçhul olayı daha aydınlatarak çözüme kavuşturmuş oldu.