Video Yaşam Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! Kırık tampon suçluları ele verdi | Video
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! Kırık tampon suçluları ele verdi | Video

Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! Kırık tampon suçluları ele verdi | Video

27.08.2022 | 14:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahalleli tepki gösterdi | Video 00:23
Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahalleli tepki gösterdi | Video 27.08.2022 | 15:01
Kastamonu’da semt pazarında iki grup kadın arasında kavga çıktı! Sebze ve meyveler havada uçuştu | video 03:04
Kastamonu’da semt pazarında iki grup kadın arasında kavga çıktı! Sebze ve meyveler havada uçuştu | video 27.08.2022 | 14:59
Elazığ’da dedektör köpeği ‘Alex’ uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı | Video 01:11
Elazığ'da dedektör köpeği ‘Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı | Video 27.08.2022 | 14:27
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! Kırık tampon suçluları ele verdi | Video 03:42
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! Kırık tampon suçluları ele verdi | Video 27.08.2022 | 14:27
Sürücülerin tartışması kavgaya dönüştü... Taraflar sokak ortasında birbirlerine girdi | Video 01:52
Sürücülerin tartışması kavgaya dönüştü... Taraflar sokak ortasında birbirlerine girdi | Video 27.08.2022 | 14:27
Başkent’te feci trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:18
Başkent'te feci trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti | Video 27.08.2022 | 12:50
Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler 00:41
Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler 27.08.2022 | 12:39
Arkadaşlar arasında silahlı kavga! Husumetlilerinin telefon numarasını vermeyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 01:37
Arkadaşlar arasında silahlı kavga! Husumetlilerinin telefon numarasını vermeyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 27.08.2022 | 12:20
Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 316 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:35
Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 316 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 27.08.2022 | 12:20
Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon | Video 00:23
Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon | Video 27.08.2022 | 11:58
FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 00:37
FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2022 | 11:56
El freninin teli kopan kamyonet aydınlatma direğine çarparak durabildi... O anlar kamerada | Video 01:02
El freninin teli kopan kamyonet aydınlatma direğine çarparak durabildi... O anlar kamerada | Video 27.08.2022 | 11:16
5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video 01:20
5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video 27.08.2022 | 11:09
“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı | Video 00:34
“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı | Video 27.08.2022 | 11:47
Afyonkarahisar’da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 00:54
Afyonkarahisar'da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 27.08.2022 | 10:53
Bursa’da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı | Video 00:43
Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı | Video 27.08.2022 | 09:59
Zonguldak’ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video 02:26
Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video 27.08.2022 | 09:06
Kartal D-100 karayolu’nda feci kaza: 2 ölü | Video 02:59
Kartal D-100 karayolu'nda feci kaza: 2 ölü | Video 27.08.2022 | 09:06
Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü | Video 00:32
Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü | Video 27.08.2022 | 09:16
SON DAKİKA: Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’nın öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı 00:32
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'nın öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı 27.08.2022 | 08:43

Denizli’de yaşlı adamın 80 bin TL değerindeki altınlarını kendilerini jandarma olarak tanıtıp çalan 2 dolandırıcının tezgahı, akıllara durgunluk verdi. JASAT’ın 186 farklı kamera incelemesi sonrası kırık tampon detayı ile bulunan dolandırıcılardan, taksicinin müşteri olarak gösterdiği suç ortağını aynı taksiyle 5 dakika içinde farklı sokakta ikinci kez yakalanmamak için aldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tavas ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Mehmet E.D. (36) ve taksici Ahmet Ü. (28), ilçede bulunan Orhan G.'yi (83) dolandırmak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kent merkezinde ki otogarda buluşan ikiliden Mehmet E., suç ortağının kullandığı taksiden Pamukkale ilçesinde bulunan incilipınar parkında indi. Yakalanmamak için 5 dakikada farklı bir sokağa giden Mehmet E., tekrar aynı taksiye binerek Ahmet Ü. ile beraber Tavas ilçesine gitti. Burada kendilerini jandarma olarak tanıtan ikili, Orhan G.'nin 80 bin TL değerindeki altınlarını alarak kayıplara karıştı.

JASAT DEVREYE GİRDİ
Olayın ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, alana bir taksinin geldiğini ve tamponunda kırık olduğunu fark ederek Denizli'de ki taksileri teker teker inceleyip çalışmalarını genişletti. Ulaştıklarını taksici Ahmet Ü.'nün kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine kent merkezinde 186 kamera kaydını izleyen JASAT, 48 saat sonra gerçeği ortaya çıkardı. Taksicinin alınan altınları bozdurduğunu ve suç ortağıyla farklı noktalarda müşteri ayağı yaparak aracına aldığını belirleyen JASAT, dolandırıcıları saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

İLK OLAYI DEĞİLMİŞ
İşlemleri için karakola götürülen Ahmet Ü.'nün 11 adet suç kaydı olduğu, Mehmet E.D.'nin de 16 suç kaydı ve daha önceden başka ilde aynı yöntemlerle 800 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İfadeleri ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet E.D. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, taksici ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taksicinin altınları bozdurması ve kırık tamponlu taksinin yolda gitmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Akıl almaz yöntemle dolandırılan yaşlı adam, 48 saat içinde JASAT'ın bulduğu ziynet eşyalarına kavuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, ekiplere teşekkür ederek hızlı çalışmalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Kentte suçlulara geçit vermeyen JASAT, böylelikle bir faili meçhul olayı daha aydınlatarak çözüme kavuşturmuş oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA