Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 200 bin lirayı böyle çaldı | Video 21.05.2023 | 15:17 Küçükçekmece'de kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, bir kadının 200 bin lirasını çaldı. Şüphelinin parayı alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Asayiş şube ekipleri tarafından yakalanan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de yaşayan E.M. isimli kadın, polise başvurarak kendisini polis olarak arayarak kandıran bir kişinin 200 bin lirasını çaldığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının kadından parayı çalarak kaçtığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Kimliği tespit edilen Fevzi S. ve Nezir T. isimli zanlılar, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.