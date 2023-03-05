Video Yaşam Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar kamerada | Video
Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar kamerada | Video

Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar kamerada | Video

05.03.2023 | 16:31

Avcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan yüzlerinde cerrahi maske, ellerin de ise silah olan 4 kişi, girdikleri hediyelik eşya dükkanından 500 doları alarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından hırsızlar tutuklandı.

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Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokakta bulunan hediyelik eşya dükkanına 07.02.2023 günü saat 20:35 sıralarında yüzleri maskeli 4 şahıs girdi. 3'ünde silah birinde ise bıçak olan şahıslar, polis olduklarını söyleyip, iş yeri çekmecesinde bulunan toplamda 7 bin TL ve 500 doları alarak kaçtılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. yapılan çalışmalar neticesinde, Burak D. (28), Furkan D.(23), Murat D.(20) yakalanarak gözaltına alındı. Burak D'nin 9 suç kaydı, Furkan D'nin 10 suç kaydı, Murat D'nin ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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