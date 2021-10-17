İstanbul'da 2'si İran, biri Pakistan uyruklu 3 şüpheli, kiraladıkları araçlarla turistlere kendilerini polis olarak tanıtıp, üst araması yaptıkları sırada üzerlerindeki değerli eşya ve paralarını alarak kaçtı. Avcılar'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin yakalanma ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul genelinde 3 şüpheli, turistlere kendilerini polis olarak tanıtıp, üst araması yaptıkları sırada turistlerin değerli eşyalarını ve paralarını alarak

olay yerinden araçla kaçtı. Turistler de polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetlerin artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin İran uyruklu Gholamreza R.N.(33) ve Javad M.(39) ile Pakistan uyruklu Syed G.H.(40) olduğu belirlendi.

Kullandıkları araçları da kiraladıkları tespit edilen şüpheliler, Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. 12 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheliler

tutuklanarak cezaevine gönderildi.