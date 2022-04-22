Video Yaşam Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video

Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video

22.04.2022 | 14:28

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Demirci'nin evinde soba borusunun bağlantı yerindeki kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen evinin yanışını 'ev yanıyor' ifadeleriyle ile cep telefonuyla görüntüleyen Demirci, "15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı" dedi.

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Yusufeli'ne bağlı Serindere Mahallesi'nde Mustafa Demirci'nin yalnız kaldığı tek katlı evde gece saatlerinde soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken, son anda dışarı atan Mustafa Demirci'nin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangın anlarını, Mustafa Demirci'nin, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, evden alevler çıktığı, Demirci'nin de 'ev yanıyor' dediği duyuluyor.

'KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM'
Yangında alevler arasından evi son anda terk ettiği anları anlatan Demirci, "Sobayı yaktım, kanepede uzanmıştım, uyudum. Gece bir baktım ev yanıyor. 15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı. Giyecek bir şeyim kalmadı" dedi.

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