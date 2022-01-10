Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video

Küçükçekmece'de borçlarını ödeyebilmek için akıl almaz bir plan yapan kuyumcu, 40 bin TL karşılığında anlaştığı kiralık soyguncuya dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı. Emniyet güçlerinin araştırması sonucunda yakalanan kuyumcu ve sahte hırsız, tutuklandı.