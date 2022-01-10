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OTOMATİK OYNAT
01:15
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
02:27
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
01:54
Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46
03:20
Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44
01:02
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32
00:30
Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 10.01.2022 | 10:00
01:07
İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 10.01.2022 | 09:45
01:01
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video 10.01.2022 | 09:29
02:34
İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın 10.01.2022 | 09:18
02:53
Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video 10.01.2022 | 09:31
00:14
SON DAKİKA: Marmaris'te denizde şaşırtan görüntü! 10.01.2022 | 09:37
01:01
Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 10.01.2022 | 09:13
03:19
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 10.01.2022 | 09:19
01:08
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Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56
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Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 10.01.2022 | 09:01
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Akaryakıt istasyonundan yola çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü | Video 10.01.2022 | 08:20
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Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 10.01.2022 | 08:34
Küçükçekmece'de borçlarını ödeyebilmek için akıl almaz bir plan yapan kuyumcu, 40 bin TL karşılığında anlaştığı kiralık soyguncuya dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı. Emniyet güçlerinin araştırması sonucunda yakalanan kuyumcu ve sahte hırsız, tutuklandı.