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Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video

Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video

14.03.2023 | 10:38

ADANA'da Şükrü Kuduğ (22) ile sevgilisi Helin Bayav (23), apartmandaki 2 bebek arabasını çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Kuduğ'un, hırsızlık anında sevgilisine gözcülük yaptığı görüldü.

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Olay, 16 Şubat günü saat 14.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmana gelen Şükrü Kuduğ, gözcülük yaparken, sevgilisi Helin Bayav ise girişte bulunan bebek arabasını çalarak binadan ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Şükrü Kuduğ, tuvalet ihtiyacını gidermek için apartmana girdiğini öne sürdü. Suçunu kabul eden sevgilisi Helin Bayav ise çaldıkları bebek arabasını, tanımadığı hurdacıya 30 liraya sattığını söyledi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AĞIR HASARLI BİNADAN ÇALDIKLARIYLA BEKÇİLERE YAKALANDI
Diğer hırsızlık olayı ise 8 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı apartmana giren İbrahim El (34), su saatleri ile boru ve kabloları çalıp, kapıcı dairesinden aldığı perdeye sardı. Binadan çıkan El, devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan El, "Malzemeler zaten atılacaktı. Hurda olduğunu düşünerek aldım" dedi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İbrahim El de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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