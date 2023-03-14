Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video
ADANA'da Şükrü Kuduğ (22) ile sevgilisi Helin Bayav (23), apartmandaki 2 bebek arabasını çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Kuduğ'un, hırsızlık anında sevgilisine gözcülük yaptığı görüldü.
AĞIR HASARLI BİNADAN ÇALDIKLARIYLA BEKÇİLERE YAKALANDI
Diğer hırsızlık olayı ise 8 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı apartmana giren İbrahim El (34), su saatleri ile boru ve kabloları çalıp, kapıcı dairesinden aldığı perdeye sardı. Binadan çıkan El, devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan El, "Malzemeler zaten atılacaktı. Hurda olduğunu düşünerek aldım" dedi.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İbrahim El de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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