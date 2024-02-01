Video Yaşam Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video
Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video

Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video

01.02.2024 | 12:22

Pendik’te yayalara yol verdiği sırada arkasında duran servis minibüsüne dönüp bakan motosikletli ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletliyi yolda sıkıştırarak durduran minibüs sürücüsü ‘ben sana korna mı çaldım neden dönüp bakıyorsun’ diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kask kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik'te 26 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre evinden işine giden Mustafa Yıldırım adlı motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek için bekleyen 3 kişiyi görünce durarak yol verdi. Arkasından gelmekte olan servis minibüsünün kendisine yakın şekilde durduğunu gören Yıldırım geri dönerek minibüse baktı ardından yoluna devam etti. Minibüs sürücüsü Zafer A. ise motosikletli Yıldırım'ı yolda sıkıştırarak durdurdu. Minibüsünden inen Zafer A., Yıldırım'ın kaskına vurdu ve ikili arasında tartışma başladı. Zafer A., 'ben sana korna mı çaldım neden dönüp bakıyorsun' diyerek Yıldırım'a tepki gösterirken, Yıldırım ise 'ne kadar yanaştığına bakmak için döndüm' diyerek kendisini savundu. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede sonlanmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

Motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım olayın ardından şikayetçi oldu. Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında, Zafer A.'nın trafiği tehlikeye sokma suçunu işlediği belirlendi. Şüpheli Zafer A. hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildi.

Olay hakkında konuşan Mustafa Yıldırım, "Motosiklet kullanıcısıyım daha doğrusu kullanıcısıydım. Bundan 4-5 ay önce evimden işime giderken sabah saatlerinde, 3 tane kız çocuğuna yol verirken arkadaki arabanın bana çok yanaşması ile birlikte sadece dönüp bakmamdan kaynaklanan bir durumdan dolayı araç sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldım. Ve bununla birlikte hakaret ve kısmi darpta bulunan arkadaştan şikayetçi oldum. Ama buna rağmen herhangi bir şey olmadı ve mahkeme celbi falan da gelmedi. Sadece arkadaş denetimli serbestlikle bırakıldı. Çünkü güya ilk suçuymuş. Ama göründüğü kadarıyla insanların aldığı motorla, sürüş şekliyle, ya da onun hoşuna gitmeyecek hareketler yaptığımızdan dolayı insanları bu şekilde manipüle etme ve darbetme konusunda kendini haklı gören bir insanla karşı karşıya geldim. Şikayetçi olmama rağmen herhangi bir şey olmadı. Şu anda o arkadaş hala elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde herkese aynı şekilde muamele edebilir. Ve bu konudan dolayı rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum. Çünkü bu durumun başkasına da olmasını istemem ve bu tarz insanların araba sürmesini bile doğru bulmuyorum açıkçası" dedi.
Motosiklet sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsünün trafikte yaşadığı tartışma ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video 02:48
Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video 01.02.2024 | 12:22
Alkollü sürücü uygulamadan kaçtı, yakalanınca “Ben mi kaçtım? Allah Allah” dedi | Video 03:07
Alkollü sürücü uygulamadan kaçtı, yakalanınca “Ben mi kaçtım? Allah Allah” dedi | Video 01.02.2024 | 12:23
Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video 02:51
Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video 01.02.2024 | 12:24
Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı böyle soydular | Video 01:44
Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı böyle soydular | Video 01.02.2024 | 12:22
Çaldıkları altınla kaçmak için tuvaletlerini yaptılar, kuyumcu kadın hırsızları işyerine kilitleyip yakalattı | Video 02:37
Çaldıkları altınla kaçmak için tuvaletlerini yaptılar, kuyumcu kadın hırsızları işyerine kilitleyip yakalattı | Video 01.02.2024 | 12:22
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video 00:33
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video 01.02.2024 | 12:22
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın böyle görüntülendi | Video 02:47
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın böyle görüntülendi | Video 01.02.2024 | 12:07
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video 02:12
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video 01.02.2024 | 12:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 01.02.2024 | 12:01
Esenlerde aynı iş yeri 4’üncü kez kurşunlandı | Video 04:22
Esenlerde aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı | Video 01.02.2024 | 10:11
Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video 04:13
Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video 01.02.2024 | 11:39
Gaziantep’te kumaş fabrikasında yangın | Video 02:12
Gaziantep'te kumaş fabrikasında yangın | Video 01.02.2024 | 11:09
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video 03:43
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video 01.02.2024 | 10:56
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video 00:55
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video 01.02.2024 | 11:03
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi | Video 01:33
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi | Video 01.02.2024 | 10:56
Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 03:57
Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 01.02.2024 | 10:35
İstanbul’da taksicilere sahte 100 dolar veren dolandırıcı bu kez faka bastı | Video 00:34
İstanbul’da taksicilere sahte 100 dolar veren dolandırıcı bu kez faka bastı | Video 01.02.2024 | 10:56
Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 03:12
Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 01.02.2024 | 10:33
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ya veda | Video 02:01
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video 01.02.2024 | 10:45
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video 03:18
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video 01.02.2024 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA