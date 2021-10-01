Video Yaşam Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video
Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video

Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video

01.10.2021 | 13:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video 00:45
Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video 01.10.2021 | 13:59
Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video 00:46
Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video 01.10.2021 | 13:53
Kapadokya’da eylül ayında armut ağacı çiçek açtı | Video 00:34
Kapadokya’da eylül ayında armut ağacı çiçek açtı | Video 01.10.2021 | 13:37
Gökyüzünde doğum! Almahdi Şikago uçağında dünyaya geldi | Video 00:58
Gökyüzünde doğum! "Almahdi" Şikago uçağında dünyaya geldi | Video 01.10.2021 | 13:28
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı | Video 01:55
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı | Video 01.10.2021 | 13:17
Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü | Video 02:11
Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü | Video 01.10.2021 | 13:17
Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video 00:29
Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video 01.10.2021 | 13:17
SON DAKİKA: Romanya Köstence’de hastanede yangın: Çok sayıda ölü var! 04:15
SON DAKİKA: Romanya Köstence'de hastanede yangın: Çok sayıda ölü var! 01.10.2021 | 12:11
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı | Video 06:32
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı | Video 01.10.2021 | 11:42
29 gündür kayıp Sally’nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor | Video 04:15
29 gündür kayıp Sally’nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor | Video 01.10.2021 | 11:38
İstanbul Şile’de tapuda rüşvet operasyonu : 87 gözaltı kararı 03:51
İstanbul Şile'de tapuda rüşvet operasyonu : 87 gözaltı kararı 01.10.2021 | 11:11
İnternette tartıştığı kişiler, kapısına yüzlerce kez yemek sipariş etti | Video 08:28
İnternette tartıştığı kişiler, kapısına yüzlerce kez yemek sipariş etti | Video 01.10.2021 | 10:41
SON DAKİKA: Kilis’te feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 00:26
SON DAKİKA: Kilis'te feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 01.10.2021 | 11:13
Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video 00:52
Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video 01.10.2021 | 11:08
İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada | Video 02:37
İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada | Video 01.10.2021 | 10:41
Kadıköy’de akılalmaz kaza: Beton mikseri ile otomobil arasında sıkıştı | Video 03:00
Kadıköy’de akılalmaz kaza: Beton mikseri ile otomobil arasında sıkıştı | Video 01.10.2021 | 10:41
İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu | Video 00:17
İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu | Video 01.10.2021 | 10:41
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Ekim 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’da şok cinayet gecesi iddiası: Beyaz araba 14:28
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Ekim 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet gecesi iddiası: Beyaz araba 01.10.2021 | 10:39
Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı | Video 00:45
Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı | Video 01.10.2021 | 10:02
Oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi | Video 01:43
Oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi | Video 01.10.2021 | 09:30

Kağıthane'de aralarında geçen tartışmanın ardından silahına saldıran saldırgan bastığı motosiklet tamirhanesinde dehşet saçtı. Kendisine küfür eden şahsa silahlı saldırıda bulunduktan sonra kaçan saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece Recep K. (21) ile Berke Y. (22) arasında küfür etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın son bulmasının ardından Berke Y. ertesi gün yanına arkadaşı Eren K'yi de alarak motosiklet tamirhanesine gitti. Yanına arkadaşını da alarak motosikletle tamirhaneye gelen Berke Y. silahını sarıldı.

KOŞARAK BASTIĞI TAMİRHANEDE DEHŞET SAÇTI
Koşarak dükkana giren genç adam, Recep K.'yi vurduktan sonra kaçtı. Saldırıdan hafif şekilde yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüpheliyi gece saatlerinde Ortabayır Mahallesi Sarıgöl Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

KENDİSİNE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN VURMUŞ
Şahıs emniyetteki ifadesinde Recep isimli şahısla akşam üzeri kavga ettiklerini, kendisine küfür ettiğini, bu sebeple yanına arkadaşı Eren K.'yı alarak gittiğini ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca olayda kullandığı tabancayı Ayarcı Caddesi'nde bulunan Hilal Parkı'na sakladığını belirttiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan ve emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Berke Y.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

TABANCA SAKLADIĞI PARKTA ELE GEÇİRİLDİ
Çok sayıda suç kaydı olan Berke Y. ifadesinde olayda kullandığı tabancayı Hilal Parkına sakladığını itiraf etti. Bunun üzerine parka giden polis ekipleri tabancıyı Berke Y.'nin tarif ettiği yerde buldu. Motosiklet tamirhanesinde gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde koşarak içeri gelen saldırganın silahını ateşledikten sonra kaçtığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA