Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan’ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi.

Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan (20) tartıştığı sevgilisi Elif Dernekçi'ye(20) baltayla saldırdı. İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştirenin İbrahim Kaplan (24) gözaltına alındı.

Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti. Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken Elif Dernekçi, kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.