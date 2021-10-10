Video Yaşam Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video

10.10.2021 | 14:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da çatı yangını 00:49
Bağcılar'da çatı yangını 10.10.2021 | 14:11
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video 02:44
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video 10.10.2021 | 14:06
Sınıflara dalıp derslere giren keçi çocukların ilgi odağı oldu | Video 04:42
Sınıflara dalıp derslere giren keçi çocukların ilgi odağı oldu | Video 10.10.2021 | 13:41
Karaman’da seyir halindeki tırın dorsesi telefon direğini yıktı 00:50
Karaman’da seyir halindeki tırın dorsesi telefon direğini yıktı 10.10.2021 | 13:55
Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 00:14
Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 10.10.2021 | 13:41
Denize girenlere elektrik gibi çarpan ’denizanası’ uyarısı | Video 04:16
Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video 10.10.2021 | 13:13
Kastamonu’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 02:14
Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 10.10.2021 | 13:24
Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 01:09
Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 10.10.2021 | 13:24
İzmir’de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 02:17
İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 10.10.2021 | 13:11
Kağıthane’de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 01:07
Kağıthane'de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 10.10.2021 | 13:14
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 01:01
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:11
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 00:27
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:13
Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video 01:21
Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video 10.10.2021 | 13:14
Eskişehir’de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 01:29
Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 10.10.2021 | 12:36
Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı | Video 04:30
Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı | Video 10.10.2021 | 12:26
Kimliğim yanımda yok diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı 04:37
"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı 10.10.2021 | 12:13
Kocaeli’de dere yatağı çöplüğe döndü 01:43
Kocaeli'de dere yatağı çöplüğe döndü 10.10.2021 | 12:10
Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu 02:32
Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu 10.10.2021 | 11:59
Sultangazi’de kendilerini baba-oğul diye tanıtan hırsızlar kamerada 05:16
Sultangazi'de kendilerini baba-oğul diye tanıtan hırsızlar kamerada 10.10.2021 | 11:32
Esenyurt’ta mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada 02:36
Esenyurt'ta mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada 10.10.2021 | 11:21

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan’ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan (20) tartıştığı sevgilisi Elif Dernekçi'ye(20) baltayla saldırdı. İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştirenin İbrahim Kaplan (24) gözaltına alındı.

Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti. Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken Elif Dernekçi, kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA