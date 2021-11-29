Video Yaşam Kendisine yardım eden köylülerin aküsünü çaldı | Video
Kendisine yardım eden köylülerin aküsünü çaldı | Video

Kendisine yardım eden köylülerin aküsünü çaldı | Video

29.11.2021 | 14:10

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Tekirdağ’da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, aracıyla yol dışındaki kuma saplandı. Saplanan ticari aracını terk eden sürücü, yakınlardaki bir otomobilden akü çaldı. Ardından geceyi aracının içerisinde geçiren sürücüye, yine köylüler yardım etti.

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İlginç olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi'nden geçmekte olan ticari bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı. Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu. Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Öte yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYORDU
Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.

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