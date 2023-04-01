Kendisini jandarma olarak tanıttı, dolandırdığı vatandaşın paralarıyla kaçarken böyle yakalandı | Video
Kastamonu’da kendisini jandarma olarak tanıtarak ağına düşürdüğü vatandaşı dolandıran şahıs, ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahsın yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, gözaltına alınan şahsın üzerinde dolandırdığı vatandaştan aldığı altınları ve nakit paraları da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin ticari takside polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ekiplerin aracı durdurduğu ve şahsı gözaltına aldığı görülüyor.
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