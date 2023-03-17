Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video
ADANA'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı kişileri işe aldırma vaadiyle dolandıran Selver B. (27), operasyonla yakalandı. İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden Selver B., adliyeye sevk edildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götüren Selver B., hakkındaki suçlamaları reddetti. Selver B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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