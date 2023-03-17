Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video 17.03.2023 | 09:49 ADANA'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı kişileri işe aldırma vaadiyle dolandıran Selver B. (27), operasyonla yakalandı. İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden Selver B., adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Selver B.'nin, işe aldırma vaadiyle dolandırdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, bu yöntemle 8 kişiyi dolandırıp, paralarını aldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Ceyhan ilçesindeki adresine yapılan baskında Selver B.'yi gözaltına aldı.Sorgulanmak üzere emniyete götüren Selver B., hakkındaki suçlamaları reddetti. Selver B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.