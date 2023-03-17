Video Yaşam Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video

17.03.2023 | 09:49

ADANA'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı kişileri işe aldırma vaadiyle dolandıran Selver B. (27), operasyonla yakalandı. İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden Selver B., adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Selver B.'nin, işe aldırma vaadiyle dolandırdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, bu yöntemle 8 kişiyi dolandırıp, paralarını aldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Ceyhan ilçesindeki adresine yapılan baskında Selver B.'yi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götüren Selver B., hakkındaki suçlamaları reddetti. Selver B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı! İstanbul büyük risk altında | Video 05:38
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı! "İstanbul büyük risk altında" | Video 17.03.2023 | 10:21
Erzurum’da ‘Arka Sokaklar’ operasyonu | Video 00:39
Erzurum’da ‘Arka Sokaklar’ operasyonu | Video 17.03.2023 | 10:25
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video 00:59
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video 17.03.2023 | 10:26
Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı | Video 01:25
Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 10:25
Kurtarılan düzensiz göçmenler Yunan zulmünü anlattı: Hamileyim dedim yine de karnıma sopalarla vurdular | Video 06:06
Kurtarılan düzensiz göçmenler Yunan zulmünü anlattı: "Hamileyim dedim yine de karnıma sopalarla vurdular" | Video 17.03.2023 | 10:21
Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar | Video 00:39
Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar | Video 17.03.2023 | 10:21
Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını şaşırdı | Video 02:47
Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını şaşırdı | Video 17.03.2023 | 10:21
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video 01:04
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video 17.03.2023 | 09:49
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video 03:22
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video 17.03.2023 | 09:57
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar | Video 05:38
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı: "Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar" | Video 17.03.2023 | 09:57
İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video 00:50
İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video 17.03.2023 | 09:46
Fatih’te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 02:05
Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 17.03.2023 | 09:24
Gaziantep’te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:13
Gaziantep'te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.03.2023 | 09:30
Kamyonet kavşakta hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı | Video 01:08
Kamyonet kavşakta hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 09:24
Pendik’te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 03:13
Pendik'te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 17.03.2023 | 08:43
İstanbul’da Kökünü Kurutma Operasyonunda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:34
İstanbul'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 17.03.2023 | 08:43
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu | Video 02:38
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu | Video 17.03.2023 | 08:43
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandıran kadın yakalandı | Video 00:53
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandıran kadın yakalandı | Video 17.03.2023 | 08:43
Tarihi Vaniköy Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 02:22
Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı | Video 17.03.2023 | 09:01
Depremde traktörlerin, evin yıkılmasını önlediği anlar kamerada | Video 01:03
Depremde traktörlerin, evin yıkılmasını önlediği anlar kamerada | Video 17.03.2023 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA